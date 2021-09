Coronavirus, 465 nuovi casi e nessun decesso: il report

Alle 8 di domenica 12 settembre sono 465 i nuovi casi di Covid-19 (97 nel Vicentino) registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 12.810 sono invece le persone in isolamento. Salgono i ricoveri in area non critica, 216 pazienti (+17 nelle ultime ore); restano invece invariate le terapie intensive, con 52 pazienti. Nessun decesso.

BOLLETTINO VENETO 12 SETTEMBRE

Relativamente alla campagna vaccinale invece, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 99,4%, i 70-79 raggiungono quota 92,1%, i 60-69 87,6%, i 50-59 sono al 80,2%, i 40-49 hanno raggiunto il 72,2%, i 30-39 sono al 68,8%, gli over 20 al 74,6% mentre gli under 20 sono al 62,3%.

L'83,1% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come l'87,3% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 3.471.500 (il 71,5%), 3.199.226 (65,9%) hanno invece completato il ciclo.