Coronavirus, nuovi casi ma ricoveri in lieve dimuzione: il report veneto

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 254 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (53 nel Vicentino). Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali lieve decremento dei positivi: (-1) in area non critica, 1.567 totali, (-8) in Terapia intensiva, 278 totali. 18 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 12 APRILE ORE 17

Sono 587 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore con un'incidenza del 4,99%, mentre gli attualmente positivi sono 31.687. Per quanto riguarda i ricoveri, negli ospedali Veneti ci sono attualmente 2.122 i ricoveri in ospedale (+24), 1.821 (+26) dei quali in area non critica e 301 (-2) in terapia intensiva. I decessi sono stati 11 in più rispetto a ieri.

BOLLETTINO VENETO 12 APRILE ORE 8