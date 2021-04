Alle 8 di domenica 11 aprile si contano 416 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto (51 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono scesi a 31.807.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i numeri continuano a scendere, sono infatti 1.542 (-26) i positivi ricoverati in area non critica e 289 (-3) in Terapia intensiva. 11 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 11 APRILE ORE 8