Coronavirus, in Veneto gli attualmente positivi scendono sotto quota 90mila

Gli attualmente positivi in Veneto vanno sotto a quota 90mila, dopo due giorni di calo. A rivelarlo il bollettino delle ore 17 del 29 dicembre di Azienda Zero, che registra 89863 casi, 502 in meno di quelli segnati dal report delle ore 8. L'ultimo aggiornamento registra altri 1504persone risultate positive al tampone che rileva il virus Covid-19. Crescono però anche i guariti, 1937 in più rispetto a quelli segnalati questa mattina, per un totale di 151363. Purtoppo si sono registrati altri 50 decessi nelle ultime ore.

Sul fronte ricoveri, c'è stato un importante aumento rispetto a quelli segnalati dal bollettino precedente. L'aggiornamento delle ore 17 parla infatti di altri 71 ospedalizzati, tutti in area non critica. Attualmente nei nosocomi veneti si trovano 3464 persone finite in ospedale per il coronavirus, 395 delle quali sono in terapia intensiva.

Nel Vicentino sono 12975 gli attualmenti positivi e, secondo i report delle Ulss 8 e 7, nelle ultime 24 ore sono risultate contagiate altre 416 persone. I ricoverati sono 279 (-2) nella Ulss 8, 25 dei quali in terapia intensiva e 227 nella Ulss 7, 21 dei quali in terapia intensiva. In totale, nei nosocomi della provincia sono 506 gli ospedalizzati. Rispetto a ieri ci sono stati altri 17 decessi nelle due Ulss.