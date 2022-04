Coronavirus, a Vicenza più di mille casi in un giorno

Altri 6.820 nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, con 11 vittime totali causate dall’infezione. Gli aggiornamenti sull’epidemia sono resi noti dal quotidiano bollettino di Azienda Zero di sabato che segna 79.767 attualmente positivi in tutta la regione. Per quanto riguarda invece i ricoveri, negli ospedali del Veneto sono a oggi ricoverate 617 (+9) persone affette dal Covid in area non critica e 25 (+2) in terapia intensiva.

IL REPORT DEL 9 APRILE

Nel Vicentino, i casi di positività in 24 ore sono stati più di 1.000, 1.282 per la precisione, con un bilancio di 13.642 (+100) attualmente positivi. Lieve aumento, infine, dei ricoveri in area medica: attualmente ci sono 67 (+6) pazienti Covid in area medica e 3 in terapia intensiva.