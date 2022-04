Coronavirus, il bollettino di lunedì: contagi ancora in discesa

Il bollettino su casi e ricoveri Covid di lunedì 4 aprile registra un'ulteriore diminuzione dei positivi al coronavirus in Veneto, aumentano però i pazienti, anche se solo nei reparti. I numeri, relativi al periodo tra le 8 di domenica e le 8 di oggi, sono influenzati dal minor tracciamento che il sistema sanitario regionale effettua nei giorni festivi.

IL BOLLETTINO DEL 4 APRILE

Nelle ultimi 24 ore i nuovi contagi segnalati sono 2.048 (ieri erano 48.81, per un totale di 81.043 attualmente positivi, 766 in meno rispetto ai 81.809 di ieri. Nel Vicentino le persone risultate positive al tampone sono invece 371, per 13.081, 20 in meno dei 13.101 del bollettino di domenica. Per quanto riguarda gli ospedali del Veneto, i malati positivi ricoverati in area non critica sono 569 (+32) mentre quelli in terapia intensiva 18 (-2). Situazione invariata nei nosocomi delle provincia di Vicenza, ovvero 13 nell'ospedale dell'Alto Vicentino (1 dei quali in terapia intensiva) e 41 (2 dei quali in rianimazione) al San Bortolo.