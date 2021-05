Tragica scomparsa di Elisa Girolametto: il cordoglio dell'Ulss 7

Anche la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana si unisce al ricordo di Elisa Girolametto, scomparsa tragicamente nella giornata di ieri in seguito ad un incidente stradale: «Con il pensiero siamo vicini alla sua famiglia - sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -. La sua scomparsa così prematura ha lasciato un segno anche negli operatori sanitari che avevano avuto modo di conoscerla per la sua attività come volontaria della Croce Rossa. La ricordiamo con gratitudine per il suo impegno così generoso, non solo come soccorritrice ma anche come donatrice di sangue, e rivolgiamo un pensiero anche a tutti i volontari che hanno avuto modo di conoscerla e che svolgono ogni giorno un ruolo fondamentale, del quale si parla sempre troppo poco».