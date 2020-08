Coronavirus in Veneto, continua a salire la curva dei contagi

BOLLETTINO ORE 8

Curva dei contagi ancora in salita in Veneto. E l'epidemia torna a fare paura con il numero degli attualmente positivi che supera quota 1000. L'infezione da Coronavirus sembra però essere sotto controllo negli ospedali: nessun decesso nelle ultime ore e -2 ricoverati. In aumento i soggetti in isolamento domiciliare.

A comunicarlo il bollettino del 1 agosto della Regione Veneto che segnala altri 28 contagiati rispetto al report delle 17 di venerdì, uno dei quali nel Vicentino e 12 a Treviso, probabilmente legati al focolaio della caserma Serena a Casier. Il totale dei casi con tampone positivo sale quindi a 20166, 1001 dei quali attualmente positivi. I gurariti sono invece 17090. Negli ospedali veneti restano ricoverate 113 persone, 7 delle quali in terapia intensiva. Gli ospedalizzati positivi sono però 32, 4 dei quali in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono finiti 171 soggetti in più rispetto a ieri. In totale le persone sottoposte a regime di quarantena sono 3911. Di queste solo 65 mostrano i sintomi della malattia.

A Vicenza i positivi totali sono 2916, 72 dei quali attualmente positivi e 2479 guariti. In isolamento domiciliare si trovano invece 634 residenti nel Vicentino, 1 uno dei quali con sintomi. Situazione invariata negli ospedali berici con 3 pazienti in area non critica e 3 in terapia intensiva.

