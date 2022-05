Controlli polizia, tre pregiudicati irregolari espulsi e rimpatriati

Nella giornata di ieri 3 cittadini extracomunitari ben noti alle forze dell’ordine e soggiornanti illegalmente nel nostro territorio dove, peraltro, si erano resi protagonisti di reiterati comportamenti illeciti, sono stati trasferiti presso il centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria (Roma) in attesa di essere imbarcati al più presto su voli diretti nei rispettivi paesi di origine.

Si tratta di F. M., cittadino tunisino di anni 28, già gravato da precedenti penali e resosi responsabile in passato di reati di varia natura e gravità. L’uomo, è stato sorpreso da una pattuglia delle volanti nel centro di Vicenza in atteggiamenti sospetti; W.H., cittadino tunisino di 28 anni anch’egli gravato da precedenti e che, in passato, aveva eluso i controlli alla frontiera per far ingresso irregolarmente nel nostro paese; K. H., cittadino marocchino di 36 anni, pregiudicato, coinvolto nel recente passato in reati contro la persona di particolare allarme sociale – quali violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e verso i minori – fermato a Bassano del Grappa dagli agenti della polizia locale; B. A., cittadino algerino di 72enne gravato da numerosi precedenti per di reati contro la persona e contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, sempre fermato a Bassano del Grappa