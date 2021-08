Vicenza a prova di Green pass: nessuna sanzione in città nel weekend di Ferragosto

Controlli a campione di Polizia locale e forze dell'ordine per verificare il possesso della certificazione Covid da parte di chi sosta all'intero dei locali

Da venerdì 13 a domenica 15 agosto gli agenti di contra' Soccorso Soccorsetto hanno effettuato controlli in 23 locali verificando la posizione di 20 avventori. Tutti sono risultati in possesso di regolare green pass.

Domenica, inoltre, la Polizia locale ha svolto gli ordinari controlli anti assembramento: anche in questo caso nessuna irregolarità è stata rilevata in cinque attività e per le 14 persone controllate.

“Rilevo con soddisfazione – dichiara il sindaco Francesco Rucco - che i miei concittadini e i turisti presenti in città stanno rispettando le regole. Vaccinarsi è un dovere civico così come adottare le misure che servono a proteggere chi è più debole e ad uscire quanto prima insieme dalla pandemia. Ringrazio gli esercenti e i gestori degli esercizi pubblici e delle attività commerciali per il lavoro che stanno svolgendo nonostante le limitazioni”.