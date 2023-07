Controlli antimafia al cantiere Tav: il plauso dei sindacati

«La settimana scorsa c'è stato un controllo antimafia nel cantiere della Tav a Montebello Vicentino per verificare che non vi siano infiltrazioni della criminalità organizzata. Non siamo sorpresi di questo sopralluogo perché c'è un protocollo di legalità sottoscritto il 31 marzo 2021 che richiama tutta la normativa vigente al riguardo. Il protocollo è stato sottoscritto con le prefetture di Vicenza e Verona, Rfi e naturalmente dal consorzio Iricav due che si occupa di realizzare il tracciato del Tav, il Treno alta capacità lungo la tratta Vicenza-Verona». È questo il succo di una nota congiunta diramata oggi 18 luglio in mattinata dai segretari vicentini di Fillea, Filca e Feneal, ossia le sigle che in seno a Cgil, Cisl e Uil rappresentano i lavoratori del comparto edile.

IL SOPRALLUOGO

La triplice non si spinge oltre nel commentare la notizia. Che come aveva raccontato Tva Vicenza cinque gironi fa aveva avuto un prologo particolare. Quando il gruppo interforze coordinato dalla prefettura berica (Direzione investigativa antimafia ovvero Dia, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Ispettorato del lavoro) con un blitz aveva fatto capolino al cantiere di Montebello si era registrato un fuggi fuggi da parte di decine di lavoratori, che con ogni probabilità temevano i controlli di specie. Tra le questioni da approfondire c'è il caso dei danneggiamenti che per mesi si sarebbero registrati in loco.

IL PROLOGO

Peraltro già il 4 marzo del 2022 Vicenzatoday.it aveva scovato fra le pieghe di una inchiesta della procura antimafia milanese sulla presenza della 'ndrangheta «nei cantieri ferroviari Rfi di mezza Italia» (così scriveva allora Il Fatto quotidiano) un anfratto che riguardava proprio il cantiere dell'Ovest vicentino a Montebello. La rivelazione di Vicenzatoday.it in quel frangente non provocò reazioni né dal mondo politico, né dal mondo sindacale né dal fronte ambientalista che si oppone al progetto. La stampa nazionale in quella circostanza parlò di un faro acceso su appaltatori e subappaltatori.

Ad ogni modo, senza entrare nello specifico dei dettagli che avrebbero spinto contrà Gazzolle, al cui vertice siede il prefetto Salvatore Caccamo (non si conosce l'esito del blitz e non si sa al momento con precisione se questo abbia dato vita ad una segnalazione per eventuali reati) ad una azione così incisiva (che è di natura amministrativa e non penale), Riccardo Martin segretario provinciale di Fillea-Cgil Vicenza, Lorenzo D'Amico segretario provinciale di Filca-Cisl Vicenza e il loro parigrado per la Feneal-Uil Daniel Magri chiudono la loro nota con una breve considerazione: «Confidiamo e crediamo fortemente nel lavoro svolto dalla Prefettura e dalle forze dell'ordine e chiediamo un monitoraggio frequente e mirato, non solo per la grande opera Tav Verona-Vicenza, ma per tutto il settore dell'edilizia».

COSTI E POLEMICHE

Frattanto si acuiscono le polemiche sui costi dell'opera. Erasmo Venosi, già consulente del Comune di Vicenza per il tracciato Tav nell'hinterland del capoluogo, in un intervento del 9 luglio non risparmia critiche al curaro nei confronti del progetto: «Costa 266.129 euro un metro di alta velocità a Vicenza. Uno scandalo, mentre dai dati Istat - attacca Venosi dalle colonne di Co-municare.it - apprendiamo che due milioni di famiglie sono indigenti».