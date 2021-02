Controlli, viola la quarantena dopo il rientro dalla Turchia: polizia lo pizzica in città

Nella intera giornata di giovedì le Volanti della questura berica, impegnate nei controlli anti-Covid, hanno sottoposto a verifica di 75 persone, sanzionandone 5.

In particolare, in via Lamarmora, un cittadino pakistano è stato sorpreso in giro violando l'obbligo di quarantena essendo da poco giunto in Italia dalla Turchia.

In viale Riviera Berica è stata sanzionata una donna, vicentina, che in stato di ebbrezza ometteva di fare uso dei Dpi

E ancora, alle 22.45, in via Bellini, due ventenni ed una minorenne di 17 anni, venivano sanzionati perché si trovavano in strada senza alcuna valida autorizzazione: la minore, vicentina, è stata riaffidata alla madre al termine delle operazioni di verbalizzazione.