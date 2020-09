Coronavirus, nel Vicentino due nuovi contagi

Nel Vicentino ci sono due nuovi casi, rispetto al pomeriggio di ieri, positivi al test per il Sars-cov-2: lo spiega l'ultimo bollettino della Regione Veneto, quello delle ore 8.00 del mattino diramato oggi dalla stessa Regione Veneto. Di conseguenza salgono a 3507 il numero dei positivi rilevati dal servizio sanitario a partire dalla deflagrazione della pandemia da Covid-19 nel febbraio di quest'anno: il tutto per un totale di contagiati sul territorio veneto che raggiunge così quota 24979. Quando si parla di coronavirus però in frangenti del genere il dato in assoluto più significativo però è quello dei ricoverati che rispetto ai giorni passati è in lieve aumento. I pazienti negli ospedali berici sono infatti venti, uno dei quali però in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza. Più in generale sempre la Regione Veneto ha diffuso le statistiche (va ricordato peraltro che i dati non sono vidimati dal dirigente competente) relative agli isolati nel periodo che va dal 7 agosto al 15 settembre. La curva globalmente è in leggero rialzo anche se negli ultimi giorni si è registrata una sostanziale flessione.

