Prevenzione infortuni: nubi dense sui fondi assegnati a Vicenza

Domani a mezzodì scade l'offerta da 100mila euro lanciata dall'istituto Lampertico di Vicenza per l'acquisto di un tornio che dovrebbe aggiornare la dotazione di laboratorio di una delle scuole superiori tecnico-professionali più note della città palladiana. Ma sulla procedura che ha portato a preventivare quella, come altre spese simili in giro per l'hinterland del capoluogo berico, si sarebbe accesa una spia rossa sul cruscotto di alcuni funzionari dell'assessorato al bilancio della Regione Veneto. Quest'ultima infatti ha un compito di sorveglianza specifica perché il fondo dal quale viene attinta quella somma fa capo alla Ulss 8 berica, Ulss che a sua volta dipende giustappunto da palazzo Balbi.

UN PREAMBOLO DA MEZZO MILIONE DI EURO

Lo snodo dell'intera vicenda ruota attorno ad una dotazione di mezzo milione di euro, richiamata in una delibera dell'Ulss 8 berica (la 1681 del 30 ottobre 2019) che porta il nome di delibera per il «Sostegno alle imprese e ai lavoratori e progetti formativi rivolti al mondo produttivo e al mondo della Scuola» della Provincia di Vicenza. Lo schema e la destinazione dell'investimento, sempre secondo la delibera (la quale peraltro trae la sua sostanza dalla normativa regionale e in primis da quella statale) è stato stabilito dal «Comitato provinciale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Si tratta di un coordinamento del quale fa parte lo Spisal, ovvero il servizio di prevenzione infortuni sul lavoro in capo alle Ulss 8 berica e 7 Pedemontana. Poi figurano anche Inail, Inl, Vigili del fuoco, Inps, Anmil, Api, Ascom, Cgil, Cisl, Uil, Cia, Confcooperative, Coldiretti, Confartigianato, Cna, Cptedile-scuola edile e Sicurete.

Ma più nel dettaglio di che cosa si occupa questo coordinamento? Tra i suoi compiti, in ossequio ad una serie di norme statali e regionali, c'è quello di devolvere una parte dei proventi delle multe che lo Spisal eleva nell'ambito dei controlli sui luoghi di lavoro, per destinare questa somma (poco più di 500mila euro nel caso di specie) ad attività di formazione per la prevenzione degli infortuni o ad iniziative tese a migliorare lo stato dei luoghi di lavoro sempre nel senso della loro sicurezza.

L'ALLEGATO

Se si legge l'allegato alla delibera si noterà che l'importo più cospicuo, poco sopra i 100mila euro, è quello per il «riammodernamento» e la «messa in sicurezza» del laboratorio meccanico scolastico del Lampertico «per lavoratori e studenti con finalità formative e di supporto delle competenze aziendali richieste dal territorio vicentino». Se però si leggono con attenzione le determine pubblicate sul portale web del Lampertico il 9 luglio e firmate dalla preside Luisiana Corradi (sono la numero 3875/4.1.i. e la 3876/4.1.p) emerge una situazione un po' diversa. L'importo autorizzato infatti, pari a quasi 104mila euro, non viene identificato con un occhio specifico alla sicurezza, ma per l'acquisto di un tornio: la dichiarazione di interesse per l'acquisto del macchinario per di più scade appunto domani.

IL MACCHINARIO E IL COVID-19

Ma c'è di più, se si compulsano con attenzione le determine si evince che questa sorta di gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. Si tratta di una circostanza che avrebbe fatto storcere il naso agli uffici regionali del referato al bilancio che vorrebbero sia fugata l'ipotesi di un bando che solo si presti ad apparire come cucito su misura: per di più a palazzo Balbi si rumoreggia che tra le imprese in pole position per l'offerta (unica o meno non si sa) ci sarebbe la vicentina Stc macchine utensili srl.

Quali siano i motivi che abbiano spinto il dirigente scolastico a ritenere valida la procedura anche in presenza d'una eventuale sola offerta, la determina non lo spiega chiaramente. Come non spiega in modo millimetrico che cosa c'entri l'acquisto d'un nuovo tornio con la sicurezza sui luoghi di lavoro (a meno che non si considerino eventuali episodi di infortuni in laboratorio nei quali avrebbero potuto incappare alunni, docenti o tecnici i tecnici, infortuni dei quali non viene fatta menzione nel testo e che in questo caso renderebbero ancora più contraddittoria la scelta di assegnare alla scuola vicentina una parte dei fondi Spisal). Si tratta di una contraddizione resa ancor più stridente dal fatto che in tempo di Covid-19 le scuole stanno concentrando gli sforzi, anche economici, proprio sui presìdi anti-contagio.

E ancora, se si legge la delibera dell'Ulss 8 firmata dal direttore generale Alessandro Pavesi c'è un'altra «stonatura». Manca infatti tra gli allegati il testo integrale dei progetti descritti succintamente nell'allegato A della delibera medesima. Testo integrale che è disponibile solamente nei registri dello Spisal berico al protocollo «SPISAL/2019/1762». Una «stonatura» che pare ripetersi giacché nella delibera non sembra esserci alcun richiamo ai numeri di protocollo e alle date dei verbali degli incontri intercorsi tra i rappresentanti del comitato stesso.

CONFLITTO DI INTERESSI? QUESTIONE APERTA

Un ambito diverso ma altrettanto dirimente riguarda poi l'impianto generale della spesa. Se si legge la delibera dell'Ulss si potrà notare come, Ipsia Lampertico a parte, quasi la totalità degli importi vadano ad un nucleo ben preciso di soggetti che de facto compongono lo stesso «Comitato provinciale di coordinamento».

PALAZZO BONIN LONGARE

Solo la Confindustria per un non bene identificato progetto «Lavoratori in salute impresa sana» può contare su una programmazione di spesa di ben 64mila euro. Per l'associazione datoriale di Palazzo Bonin Longare se ne aggiungono poi altri 32mila (per un totale di 96mila) per la realizzazione di un non ben precisato sito web per Rsl, ossia i rappresentanti dei lavoratori in tema di sicurezza. Oltre 76mila euro invece sono appannaggio di Confartigianato che propone due progetti: il primo per la realizzazione d'una rete di defibrillatori, il secondo denominato «M'illumino di sicurezza».

Per l'Esac, l'ente di formazione con sede a Creazzo di proprietà di Confcommercio, ci sono 43mila euro a fronte di un progetto denominato «Informare e formare per una gestione efficace delle situazioni di emergenza». Al Centro edile Andrea Palladio, scuola vicentina di formazione nell'ambito delle costruzioni costituita da Confindustria-Ance nonché da Cgil, Cisl e Uil, vanno 46mila euro per una iniziativa denominata «Innovazione tecnologica ed organizzativa nell'impresa edile 4.0». Un altro importo cospicuo, 44mila euro, se lo assicura lo stesso Spisal berico. «Presi per il collo: salute e sicurezza nelle attività della logistica e della movimentazione delle merci» è il progetto dell'ente collegato all'Ulss. Mentre il fanalino di coda, appena 8.900 euro, è la Cgil-Fiom con un corso di «formazione specifica per Rls metalmeccanici».

I DUBBI

Dalle carte approntate dall'Ulss 8 traspaiono però alcuni dubbi che si materializzano in altrettanti quesiti. Come è possibile, in un'epoca in cui politici e amministratori pubblici battono l'accento sulla trasparenza, che sia così complicato vagliare con precisione il dettaglio della congruità dei progetti elencati? E come si spiega il fatto che se si escludono gli enti statali che rimangono al di fuori del programma, i soggetti che compaiono nel comitato di coordinamento alla fine, pur con le dovute eccezioni, in qualche modo, siano gli unici beneficiari dei fondi? Che siano solo questi ultimi è prescritto per caso da qualche norma? In caso affermativo, si tratta di una contraddizione insita nelle norme nazionali o regionali?

C'è per contro qualche cosa da mettere a registro nella delibera elaborata dall'Ulss? Oppure le cose stanno diversamente? È vero che nell'ambito delle riunioni del comitato alcuni esponenti degli enti statali si sarebbero lamentati di una eccessiva autoreferenzialità dei progetti tanto da temere un possibile interessamento della Corte dei conti? Ed è vero che anche all'assessorato al bilancio della Regione Veneto alcuni funzionari avrebbero sonoramente storto il naso?

IL SILENZIO DELLA REGIONE E DELLA PRESIDE

Chi scrive ha chiesto alcune delucidazioni al riguardo alla leghista bassanese Manuela Lanzarin, suo il referato regionale alla sanità dal quale dipendono in ultima istanza lo Spisal e l'Ulss. Al momento però dall'assessore non è giunto alcun commento: lo stesso dicasi per la preside Corradi, per la direzione generale dell'Ulss berica e per la Sts. Le quali, pur interpellate, almeno per il momento, non hanno fornito alcuna replica.