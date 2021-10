Il Comune di Vicenza ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (categoria C).

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, entro le 23.59 del 18 novembre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/296196).