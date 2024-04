Concorso infermieri, l'Ulss 7 Pedemontana li assume tutti 70

Tutti assunti, a tempo indeterminato: è questo l’esito dell’ultimo concorso per infermieri indetto da Azienda Zero, che aveva portato alla pubblicazione - il 20 marzo - di una graduatoria con 70 candidati per l’Ulss 7 Pedemontana. Meno di due settimane dopo, il Direttore Generale Carlo Bramezza ha firmato la delibera con la quale l’Azienda pedemontana li assume tutti.

I nuovi infermieri, che prenderanno servizio entro la fine di aprile, saranno assegnati sia ai tre ospedali di Bassano, Asiago e Santorso, sia ai servizi territoriali.

Più in dettaglio, in ambito ospedaliero saranno destinati in particolare ai Pronto Soccorso e gruppi operatori, rafforzando così da una parte la capacità di presa in carico dei servizi di emergenza-urgenza, dall’altra le équipe chirurgiche, mentre per quanto riguarda i servizi territoriali la loro assunzione è stata disposta nell’ottica del potenziamento delle attività previste nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR.

«Con questo provvedimento - sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza - continuiamo nel nostro impegno a potenziare gli organici dell’Azienda e nel caso specifico dimostriamo la nostra attenzione allo staff infermieristico, che rappresenta una risorsa essenziale per il buon funzionamento sia dei reparti ospedalieri sia dei servizi territoriali».

Anche la collocazione dei neo-assunti assume un significato particolare: «Potenziamo le equipe infermieristiche nei Pronto Soccorso, che è un servizio come sappiamo strategico ma sempre sotto pressione, e per le attività chirurgiche, e anche questo è un tassello per la riduzione delle liste di attesa, perché senza infermieri non si può operare e dunque più infermieri nei gruppi operatori vuol dire poter intensificare ulteriormente l’attività chirurgica. Sul piano dei servizi territoriali, invece, come noto tutti i progetti finanziati tramite PNRR stanno procedendo nei tempi previsti e come si può vedere stiamo già lavorando non solo ai cantieri, ma anche all’adeguamento delle risorse umane che dovranno gestire i servizi all’interno delle nuove strutture che andremo a realizzare: queste assunzioni rappresentano solo un primo passo in questo senso ma dimostrano che stiamo già affrontando il tema».

Allo stesso tempo, questa nuova maxi-assunzione conferma una volta di più l’eccellente spendibilità sul mercato del lavoro della laurea in Infermieristica, per la quale l’ULSS 7 può contare anche su un importante bacino di formazione “in casa”, attraverso la sede universitaria di Schio del corso gestito dall’Università degli Studi di Padova che anche quest’anno ha tatto registrare praticamente il tutto esaurito (98 matricole su 100 posti disponibili).