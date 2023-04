Dialetto vicentino 4.0, la “sfida” in poesia e prosa

Un concorso dedicato al dialetto vicentino. Quello di oggi, ma anche quello di cent’anni fa, che fa parte della tradizione veneta e vicentina. Lo organizzano le Associazioni Vicentini nel Mondo e Cenacolo Poeti Vicentini, in collaborazione con la biblioteca civica Bertoliana, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e con il contributo di Viacqua, per incentivare la diffusione e la conoscenza della lingua vicentina, favorire la condivisione delle esperienze e delle emozioni dei vicentini, sia quelli che abitano nella loro terra di origine che quelli emigrati in Italia e all’estero e dei loro discendenti.

Si tratta della seconda edizione del Concorso Internazionale Provincia di Vicenza che quest’anno propone come tema “Chiare dolci e fresche acque (Petrarca)”. Il concorso è suddiviso in tre sezioni: sezione “Italia”, sezione “Estero” e sezione “Multimediale”. Alle sezioni Italia ed Estero si può partecipare con una poesia o con un testo di prosa, entrambi in dialetto vicentino. Alla sezione multimediale, unica per vicentini che risiedono in Italia o all’estero, si partecipa con un video della durata massima di 15 minuti.

“E’ un progetto che la Provincia sostiene con convinzione -ha esordito il presidente Andrea Nardin- perché valorizza la nostra lingua e perché ci permette di mantenere saldo il legame con i tanti vicentini che risiedono fuori dalla nostra provincia, al di là e al di qua dell’Oceano.”

“I Vicentini hanno solcato i mari con la valigia di cartone - ha dichiarato Zecchin - in cerca di fortuna già alla fine dell’Ottocento e numerosi sono oggi i nostri giovani che con il tablet sotto il braccio affrontano percorsi formativi o professionali nei cinque continenti. Quello che unisce gli emigranti di ieri e gli expats di oggi con la loro terra di origine è il dialetto vicentino, che riecheggia dove meno te lo aspetti, dal mato brasiliano all’outbackaustraliano.”



La partecipazione al concorso è gratuita. Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2023. La commissione giudicante sarà formata da: Dario Bruni, Carla Combatti, Giannina Gaspari, Eleonora Pucci e Enzo Segalla.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 14 ottobre 2023 alle 16.30 nella sede della biblioteca civica Bertoliana, a palazzo Cordellina a Vicenza.