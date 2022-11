James Taylor il menestrello senza tempo

Grande musica a Bassano per la performance di James Taylor, una delle cinque tappe del tour italiano dell’artista di Boston. Accompagnato sul Palco di Palabassano2 da tre fenomenali strumentisti (Jimmy Johnson al basso, Michael Landay chitarra solista e Steve Gads alla batteria), con le voci di Kate Markovitz e Dorian Holley più Andrea Zohn che si alternava al violino. Il celeberrimo autore di “Fire and rain” ha sciorinato in quasi due ore il meglio del suo repertorio pop. Nonostante i 74 anni suonati è apparso in piena forma, con la sua morbida ed inconfondibile voce, saltabeccando come un ragazzino sotto alle luci variopinte dei fari. Alcune chicche imperdibili sono state le citazioni dedicate a personaggi che ne hanno punteggiato la carriera: in particolare la ex moglie Carly Simon, John Belushi e Joni Mitchell. Niente di sorprendente per un cantante che resiste nei cuori dei fans fin dagli anni ’60 e che ha incrociato nella sua attività personaggi del calibro dei Beatles (Mc Cartney e Harrison), i Beach Boys (Dennis Wilson), i CSN&Y (Crosby e Nash), Art Garfunkel, Ozzy Osbourne e qui, in Italia, Elio & Le storie Tese e Fedez. Davanti ad una platea da soldout, Taylor è passato con naturalezza da malinconiche ballate a ritmi da rock star, con il culmine raggiunto durante “You’ve got a friend” di Carole King, un bis fuori programma che ha attirato sotto al palco una folla di fans che accompagnavano con le loro voci la celeberrima hit. Ultima data prevista per lui stasera al Teatro Colosseo di Torino. Appuntamento da non lasciarsi scappare, prima che il menestrello country faccia ritorno a casa. Bassano si prepara intanto ad altre serate di grande livello, prima tra tutte quella con Anastacia il 25 novembre. Mica bruscolini.