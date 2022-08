I vicentini Rogue Charlie aprono «il concerto di Elisa» nel segno dell'ecologia

Ieri 3 agosto la band vicentina Rogue Charlie è stata scelta per aprire il concerto di Elisa. Lo fa sapere in una breve nota diramata oggi a mezzodì la stessa band berica che nella città del Ponte si è esibita in un live-act parallelo allo show della stessa Elisa. Quest'ultima, nata a Trieste il 19 dicembre 1977 (all'anagrafe Elisa Toffoli, oltre cinque milioni di dischi venduti per una dozzina di album tra studio e esibizioni dal vivo), aveva prescelto la città del Grappa «per inaugurare il nuovo tour estivo ribattezzato Back to the future, un mastodontico progetto live - così aveva anticipato Vicenzatoday.it due giorni fa nella pagina degli spettacoli - realizzato pensando all'ambiente». Il concerto dell'artista friulana, nota per scrivere i testi delle sue canzoni di volta in volta in Italiano o in Inglese, cosa che le ha dato non poca notorietà all'estero, «è stato promosso da DuePunti eventi in collaborazione» giustappunto con la città di Bassano del Grappa. «Noi del gruppo - si legge nella nota del combo vicentino che si cimenta in un rock alternativo in cui non mancano, tra le altre, alcune nuance blues - siamo immensamente grati a tutto il team che ci ha seguiti e siamo grati alle persone che ci hanno permesso di suonare nell'ambito di un evento così importante, sia a livello musicale sia a livello sociale. Siamo infatti molto orgogliosi di aver suonato su un palco che promuove la sensibilizzazione ai problemi ambientali, che in questo periodo storico vanno messi per forza in primo piano e affrontati». I componenti dei Rogue Charlie, originari della provincia vicentina, sono Nicolò Bevilacqua alla batteria, Alessandro Cenzi alla voce, Lorenzo Colombo alle chitarre, Federico Diddoro al basso e Laura Santagiuliana alle tastiere. Ad ogni buon conto l'arrivo della cantautrice triestina al «Green village» nella città di San Bassiano era stato salutato calorosamente anche dal sindaco bassanese Elena Pavan che alle colonne di Vicenzatoday.it aveva dichiarato: «Ospitare una artista di livello internazionale al Parco Ragazzi del '99 dà il senso della nostra visione della città».