Vicenza in Festival 2024, sette concerti in piazza dei Signori con grandi nomi della musica italiana e internazionale

Mancano pochi giorni alla nuova stagione di concerti in piazza dei Signori congrandi nomi della musica italiana e internazionale. È riconfermata anche quest'anno la formula di Vicenza in Festival promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza.

«Una stagione di concerti ricca, dedicata alla musica nazionale ed internazionale che abbraccia diversi gusti e generi. Anche quest'anno siamo riusciti a proporre un calendario articolato grazie al supporto di DuePunti Eventi. A breve vedremo la piazza in fase di allestimento, con il palco collocato accanto alla loggia del Capitaniato. Saranno giornate in cui la città si vestirà di un'atmosfera di allegria e festa» - commenta l'assessore ai grandi eventi Leone Zilio.

Si parte il 19 luglio con Nick Mason che ritorna in cartellone con il progetto “Saucerful Of Secrets” (ore 21.30), dopo l’annullamento del concerto della scorsa estate a causa del maltempo.

Il giorno successivo, il 20 luglio alle 21.30, salirà sul palco Marcus Miller, tra i musicisti più influenti del nostro tempo, virtuoso del basso e vera e propria leggenda del jazz e del funk.

Dopo i primi due appuntamenti di luglio, gli altri cinque concerti si terranno tutti in settembre con inizio alle 21.

L'1 settembre in piazza dei Signori ci sarà Ermal Meta con uno show il cui cuore pulsante sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio.

Achille Lauro, il 2 settembre, sarà in città per una tappa del suo tour “Achille Lauro Summer Fest - A rave before l’Iliade” all’insegna dell’inclusività.

“PFM canta De André Anniversary” il 3 settembre: quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi italiani per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con un tour mondiale, “L’ultima Notte Rosa The Final Tour” che farà tappa a Vicenza il 4 settembre e che registra già il sold out.

Infine Fiorella Mannoia il 5 settembre chiuderà la stagione dei concerti in piazza dei Signori con "Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” con ancora pochi biglietti disponibili.