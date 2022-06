A Vicenza il premio di Comune Plastic Free 2022

Vicenza ha ottenuto il premio di Comune Plastic Free 2022 per l’impegno e la sensibilità verso l’ambiente e le generazioni future. All’amministrazione è stato inoltre dato il livello massimo di virtuosità, un riconoscimento ottenuto solo da quattro dei 49 Comuni premiati dall’associazione Plastic Free nel corso della cerimonia nazionale annuale che si è svolta sabato 4 giugno nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Alla premiazione hanno partecipato l’assessore all’ambiente Simona Siotto e una rappresentanza dell’ufficio ambiente del Comune. A loro sono stati consegnati il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità.

“A inizio 2021 – commenta il sindaco Francesco Rucco – abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con Plastic Free per incentivare la sensibilizzazione sugli effetti pericolosi per l’ambiente della plastica. Sono seguite numerose attività di pulizia dei quartieri e diverse iniziative durante le domeniche di formazione ecologica. Siamo orgogliosi del percorso avviato e di questo riconoscimento che premia Vicenza non solo per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti ma anche per le politiche ambientali di educazione dei cittadini e per le azioni virtuose realizzate nel territorio”.

Le amministrazioni comunali sono state valutate in merito alla lotta contro gli abbandoni illeciti, alla sensibilizzazione del territorio, alla collaborazione con l’associazione, alla gestione dei rifiuti urbani e alle attività a favore dell'ambiente organizzate durante l'anno.

“La premiazione di Plastic Free a Firenze – conclude l’assessore Simona Siotto – rappresenta un riconoscimento per l’amministrazione, per i cittadini che condividono il nostro impegno per l’ambiente e per tutti i volontari di Vicenza. Con Roberto Longo, referente dell’associazione per la nostra città, abbiamo avviato una proficua collaborazione, tra l’altro senza alcun onere per il Comune, con appuntamenti quasi ogni mese di pulizia del territorio. Ringrazio quindi l’intera associazione con la certezza che le tappe del nostro percorso insieme saranno ancora molte”.

A inizio anno il Comune di Vicenza ha ottenuto anche il riconoscimento di Ente Plastic Free.