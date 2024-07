No all'installazione dell'antenna in quartiere Merlo: compagnie telefoniche ricorrono al Tar

Il Comune di Bassano del Grappa, per la seconda volta, nega per la seconda volta l’installazione di un’antenna di telefonia mobile nel quartiere Merlo, nelle vicinanze della rotatoria all’incrocio tra via De Gasperi e via Brolo, nonché in area limitrofa alla villa “Giusti del Giardino”, tutelata da vincolo monumentale della soprintendenza.

Negazione che lo porterà in Tribunale a seguito del ricorso della Tower Company INWIT (Vodafone e Tim).

Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata al protocollo dell’Ente la notifica del ricorso da parte della compagnia telefonica contro il Comune di Bassano del Grappa, l’Arpav e la Regione Veneto. L’udienza, nella quale si discuterà il merito della vicenda davanti al tribunale amministrativo, è fissata per il 23 ottobre 2024.

Il Comune di Bassano ha negato l’installazione dell’antenna nella zona interessata poiché in contrasto con il regolamento municipale che la INWIT non riconosce, ed anzi, chiede al TAR di annullare.

“Siamo fiduciosi di risultare vittoriosi nel giudizio - afferma l’assessore all’Ambiente Andrea Viero – dopo avere recentemente vinto un ricorso al TAR del Veneto, poi confermato anche in sede di appello presso il Consiglio di Stato, dove i giudici hanno riconosciuto la competenza del Comune a porre limiti alla proliferazione delle antenne di telefonia e la bontà del regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Il Comune, per quanto concesso dalla legge – conclude l’assessore – sta impiegando ogni sforzo per pianificare l’installazione di questi impianti nel rispetto degli interessi contrapposti, della salute pubblica e degli operatori economici. Auspichiamo che i giudici riconoscano anche stavolta la correttezza del nostro operato svolto nell’interesse della collettività”.