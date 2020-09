Disagi al cantiere Spv, nasce un nuovo comitato in Valle dell'Agno

Sulla scorta dei disagi nati con il cantiere della Superstrada pedemontana veneta (meglio nota come Spv) in valle dell'Agno, più segnatamente a Cornedo Vicentino in zona Cracchi nella frazione di Cereda, si è costituito il comitato dei residenti di via Palazzina e dintorni che ha preso il nome appunto di Comitato Palazzina. Lo rende noto Giorgio Destro avvocato dello stesso comitato con una breve nota diffusa ieri. Il legale padovano proprio a Cornedo aveva seguito peraltro la vicenda della famiglia Zaupa, un caso che aveva fatto scalpore sui media regionali. Da quanto si legge l'atto costitutivo è stato firmato il 10 settembre. Si tratta nel concreto di un comitato gemello rispetto a quello nato al di là della valle a Malo, dove in zona Vallugana un gruppo di residenti da mesi ha ingaggiato una battaglia fatta di esposti e citazioni civili proprio contro il carniere della Spv che alcuni anni fa ebbe una deroga speciale ad operare in zona Vallugana, una zona di pregio naturalistico. A breve la deroga concessa dal ministero dell'ambiente dovrebbe scadere ma da giorni nella capitale circolano indiscrezioni che il dicastero capitanato da Sergio Costa (del M5S) abbia rinnovato la deroga o abbia intenzione di rinnovarla). Il ministro per di più dopodomani dovrebbe essere a Schio per una serie di incontri. In quella circostanza potrebbe definitivamente chiarire le indiscrezioni sulla esistenza o meno della proroga «che manco a dirlo» è osteggiata con decisione dai residenti della zona Vallugana.

