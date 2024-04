Colonia felina "minacciata" dai residenti: intervento notturno di Centopercentoanimalisti

Nella serata di giovedì 4 aprile, i militanti di Centopercentoanimalisti hanno tappezzato la zona della strada Casale, a seguito della segnalazione di gatti spariti ad opera di "individui che abitano nelle vicinanze", come segnala l'associazione in una nota.

"Siamo intervenuti anni fa a difesa di una colonia felina che veniva pesantemente molestata - sottolineano i militanti - alcuni gatti erano anche spariti. Dopo la nostra visita notturna i vigliacchi hanno lasciato in pace i mici, ma ora, a seguito di contrasti tra vicini, qualcuno ha ripreso a minacciarli per ripicca".

"Non è pensabile che gli attriti tra umani vengano scaricati sugli animali, che ovviamente non hanno nessuna colpa - concludono - Se poi a qualcuno dà fastidio la loro presenza, se la può pure mettere via: le colonie e gli animali sono protette dalla Legge. E da noi, che siamo molto meno "gentili" della legge".