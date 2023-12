Collaudo seggiovia, test evacuazione superato

Nell'ambito del collaudo della nuova seggiovia quadriposto Kaberlaba, in vista della prossima messa in esercizio, si sono svolte ieri le prove di evacuazione, come previsto dalla convenzione tra la Società concessionaria Il Kaberlaba e il Soccorso alpino e speleologico Veneto, intervenuto per competenza territoriale con il Soccorso alpino di Asiago. Seguendo le precise indicazioni dell'ingegnere responsabile, i soccorritori hanno provveduto allo sgombero dei seggiolini dal pilone 3 alla stazione di partenza. Simulato un guasto tecnico all'impianto di risalita, una squadra ha raggiunto gli occupanti, per poi assicurarli uno alla volta e calarli a terra in sicurezza.

Proprio per verificare lo svolgimento delle operazioni in caso di massima capienza, il test è stato eseguito prevedendo occupati tutti i posti, grazie al supporto di 32 figuranti - maestri delle Scuole di sci dell'Altopiano e altre persone volontarie - che si sono prestati per la prova, cronometrata e completata rispettando le tempistiche previste dal Piano di soccorso. Presenti, oltre ai responsabili dell'impianto, i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Asiago. Una quindicina i soccorritori sul posto.