Serve «attenzione per i casi di violenza domestica»

«Apprendiamo dai media del Nordest una notizia che ci sembra importante» secondo la quale «il Tribunale di Vicenza su input del presidente Alberto Rizzo avrebbe dato vita» ad una sorta di «corsia preferenziale per i procedimenti relativi al cosiddetto codice rosso ossia quelli che hanno a che vedere con episodi di vessazione o violenza sulle donne nonché sui figli di queste ultime. Non abbiamo letto i provvedimenti vergati dal tribunale di Vicenza né tanto meno quelli usciti dalla sezione penale dello stesso. Ci auguriamo che il canale prioritario descritto sui media corrisponda ad una maggiore attenzione anche alle specificità relative alla violenza domestica». Sono questi alcuni dei passaggi di una breve nota diramata oggi 7 settembre dai coordinamenti Movimentiamoci e Maternamente. «Proprio davanti al tribunale di Vicenza - si legge - il 17 giugno le nostre associazioni avevano dato vita ad un sit-in davanti al palazzo di giustizia vicentino per denunciare attraverso una lettera aperta consegnata direttamente a Borgo Berga l'ennesimo caso di femminicidio portando così la nostra solidarietà a Lidjia Miljkovic e Gabriela Serrano decedute in seguito al cosiddetto caso Gogna». Poi un'altra precisazione: «Il 4 luglio 2022 peraltro avevamo avuto la possibilità di ribadire, in due separati incontri, al dottor Rizzo e al procuratore berico Lino Bruno, con il supporto dell'onorevole Stefania Ascari, le ragioni della nostra denuncia pubblica da ascrivere ad una situazione ormai insostenibile per le madri vittime di violenza domestica e chiaramente anche per i loro bambini. Oltre alle violenze in famiglia le donne spesso hanno dovuto patire la cosiddetta violenza delle istituzioni. Violenza causata - si legge nella nota - da decisioni che incomprensibili è dir poco. Le quali giungono talvolta dai consulenti ingaggiati dai tribunali, talvolta dagli stessi magistrati. Noi vigileremo. Al contempo lanciamo anche una proposta di concreta collaborazione sia col Tribunale di Vicenza sia con la Procura di Vicenza perché il dialogo è sempre prezioso al fine di circoscrivere ed identificare meglio ogni problema».