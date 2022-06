Morte di Cloe, Zaia: «Per me era donna a tutti gli effetti»

«Per me era una donna a tutti gli effetti, visto che tale si sentiva». È questo il commento secco del presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito alla polemica che ha coinvolto negli ultimi giorni l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan, che aveva definito «uomo vestito da donna» Cloe Bianco, la professoressa transessuale di Marcon morta suicida. Il corpo dell'insegnante era stato trovato carbonizzato ad Auronzo di Cadore, all'interno di un furgone adibito a camper parcheggiato in un'area di sosta e andato in fiamme.

Il governatore, come scrive Veneziatoday, non ha commentato ulteriormente le esternazioni della sua assessora, né tantomeno è entrato nel merito delle iniziative di studenti e associazioni, che chiedono a gran voce le dimissioni di Donazzan. Nel fine settimana, in particolare, in diverse città del Veneto gli attivisti hanno manifestato per dire no alla transfobia.

Altre iniziative sono in programma nei prossimi giorni, come quella organizzata dall'Unione degli universitari (Udu) e dagli Studenti Medi per giovedì 22 giugno. «Come studenti antifascisti- spiegano - abbiamo deciso di scendere in piazza, ancora una volta, chiedendo le sue dimissioni e criticando il suo operato insieme a quello di Luca Zaia, presidente del Veneto, che troppo spesso ha preferito mantenere il silenzio o addirittura dichiararsi favorevole alle prese di posizione di Elena Donazzan».

Nel frattempo, sulla vicenda, il ministero ha aperto un'inchiesta. "Da subito, prima che scoppiassero le polemiche, Lo abbiamo fatto come atto di giustizia. È importante ricostruire tutto il percorso, perchè è da lì che si rivela una scuola aperta, inclusiva e affettuosa". È quanto ha affermato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervistato da Radio24.