Sede della Circoscrizione 7, approvato il progetto definitivo per il rifacimento del tetto

A seguito di sopralluoghi da parte dei tecnici comunali si è ravvisata la necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'immobile di proprietà comunale, sede della Circoscrizione 7 in via Vaccari, 107, nel quartiere Ferrovieri, punto di ritrovo funzionale ed aggregativo per tutta la zona.

«Con 300 mila euro finanziati mediante diverso utilizzo di alcuni mutui già accesi – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Vicenza Matteo Celebron – andiamo a riqualificare e mettere in sicurezza la sede di un centro aggregativo molto frequentato da tutti i cittadini dei Ferrovieri, con un intervento che andrà a sistemare l’intera copertura. Un altro segnale importante di attenzione nei confronti della vita comunitaria dei nostri quartieri».

Il progetto definitivo dell’intervento che, nello specifico, coinvolge esclusivamente la copertura per un’estensione di circa 887 metri quadrati, intende mantenere efficiente lo stato attuale del tetto individuando e ripristinando eventuali situazioni di degrado, non modificando l’estetica del coperto e della facciata.