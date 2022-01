Il Cinema Odeon torna con una nuova campagna di crowdfunding per diventare “sala connessa”

Dopo il grande successo della prima campagna di raccolta fondi lanciata nel 2020 - con più di 7.800 euro raccolti da parte di 270 sostenitori - il Cinema Odeon di Vicenza lancia una nuova campagna su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per completare il lavoro di ristrutturazione della nuova Sala Lampertico con le dotazioni digitali che le permetteranno di diventare "sala connessa”.

La Società Generale di Mutuo Soccorso, che da oltre 115 anni sostiene gli sforzi economici e di volontariato per il Cinema Odeon, cerca il supporto del pubblico, degli amanti del cinema e soprattutto dei vicentini, amanti dei luoghi di cultura, per contribuire a costruire il futuro della struttura.

La campagna di crowdfunding servirà per integrare le attrezzature esistenti con l’aggiunta delle funzioni di audio-video streaming utili per diffondere online tutte le conferenze, presentazioni, incontri e seminari ospitati in sala ma anche di ospitare virtualmente registi, attori, e ospiti collegati da qualsiasi parte del mondo. Questo upgrade, necessario per rendere la nuova sala pienamente adatta alle nuove modalità di condivisione e partecipazione degli incontri in sala, permetterà di avviare con il nuovo anno le attività culturali a pieno regime.

Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa e partecipare al crowdfunding riceveranno alcune ricompense in base alla cifra donata, come le locandine dell'ultima stagione dell’Odeon, gadget ufficiali, una shopper in cotone bio griffata Cinema Odeon.

Tra le ricompense anche ingressi gratuiti al cinema, locandine autografate da Nanni Moretti in persona e la possibilità di affittare la Nuova Sala Lampertico per una proiezione privata.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/un-manifesto-per-l-odeon-2-le-tue-locandine-preferite-per-sostenere-i-nuovi-progetti-del-cinema-odeon-di-vicenza/