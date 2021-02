Melania Dalla Costa brilla in Usa: migliore attrice all’Independent Shorts Awards

L’attrice vicentina Melania Dalla Costa vince come migliore attrice il Bronze Awards al prestigioso festival Independent Shorts Awards in California con il corto “I Sogni Sospesi” diretto da Manuela Tempesta.

Il cortometraggio "I Sogni Sospesi", sceneggiato da Melania Dalla Costa e Manuela Tempesta, prodotto e con protagonista Melania Dalla Costa, racconta una storia di violenza tra le mura domestiche, narrando con poesia e delicatezza la storia di Marlène (interpretata da Melania Dalla Costa), un'inquieta artista francese che dipinge con il corpo nudo ed è fuggita dal suo paese d'origine insieme a sua sorella Sophie.

Marlène condivide con sua sorella Sophie un grande segreto e le due donne, tra mille difficoltà, si nascondono in un luogo abbandonato, dove mangiano ciò che trovano e si lavano nel fiume. Una mattina, però, i drammatici ricordi riemergono nella mente di Marlène e la verità si fa strada attraverso la voce della protagonista, rivelando che è stata vittima di una brutale violenza fisica ed è riuscita a salvarsi solo grazie all'aiuto di Sophie. Eppure, il passato sembra non volerla lasciare in pace e torna a cercarla.