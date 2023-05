Ciclovia Caldogno – Vicenza, approvato il progetto esecutivo finanziato dal Pnrr

La pista ciclo-pedonale che collegherà Vicenza e Caldogno si arricchisce di un ulteriore tassello. È stato approvato infatti il progetto esecutivo del tratto che andrà dalla nuova passerella sul Bacchiglione, in prossimità di Ponte Marchese, e si svilupperà secondo due direttrici, una in direzione di strada Sant’Antonino e l’altra lungo l’argine sinistro del Bacchiglione fino all’accesso nord del Parco della Pace, per uno sviluppo complessivo di circa 500 metri.

L’intervento, dal valore di 400 mila euro e finanziato grazie all’investimento del Pnrr dedicato alla rigenerazione urbana (Missione 5, Componente 2 - Investimento 2.1), consentirà il collegamento tra l’esistente pista ciclabile di strada Sant’Antonino e il nuovo percorso in via di realizzazione dal valore complessivo di 1.145.000 euro, che vede il coinvolgimento di Vicenza e di Caldogno, quest’ultimo come Comune capofila.

“Si tratta – fa sapere l’Amministrazione – di un’altra opera a sostegno della mobilità ciclabile tra i Comuni contermini e il capoluogo, che fungerà da collegamento tra i percorsi ciclopedonali di Vicenza e Caldogno consentendo spostamenti in sicurezza casa-lavoro. Ringraziamo l’amministrazione di Caldogno per la fattiva collaborazione nella realizzazione delle infrastrutture ciclo-pedonali a favore della mobilità sostenibile”.