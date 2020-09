Ciclabile lungo il Guà, proseguono i lavori: posata la passerella sul Poscola

Un importante tassello per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo il torrente Guà: è quello realizzato grazie alla posa della passerella alla confluenza tra lo stesso Guà e il torrente Poscola.

Il ponte, della lunghezza di circa 26 metri, è stato installato in corrispondenza di due pile in pietra bianca esistenti, unici resti di un’antica passerella, appositamente restaurate. Il nuovo ponte, realizzato in ferro zincato e verniciato con colore corten, poggia comunque su proprie fondazioni in micropali, che non vanno a gravare la situazione di carico delle pile esistenti.

Si tratta di una struttura fondamentale per la ciclopista, che si sviluppa per 4,2 km nel territorio di Montecchio Maggiore. A nord il percorso partirà dalla provinciale Montecchio – Arzignano (dove è in corso la realizzazione del sottopasso alla stessa provinciale), congiungendosi così ai 21 km già realizzati lungo l’Agno-Guà nei territori di Valdagno, Cornedo, Brogliano, Trissino e Arzignano.

La pista correrà poi verso sud lungo l’argine sinistro del Guà, attraversando la provinciale “Montorsina” con un incrocio a raso e quindi superando la confluenza con il Poscola grazie alla passerella appena installata. Da lì, proseguirà, sempre lungo l’argine sinistro del Guà, fino al confine con Montebello Vicentino in prossimità di via Cal del Guà, dove la pista si collegherà con l’altro percorso, anch’esso in fase di realizzazione, che attraverserà la città da ovest ad est fino a Villa Cordellina Lombardi e al confine con Sovizzo.

Il costo complessivo per la realizzazione del tratto castellano della ciclabile del Guà ammonta a 1.200.000 euro, di cui 760.000 finanziati dalla Provincia.