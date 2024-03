Ciccaday, al via la raccolta di mozziconi

Sabato 16 marzo a Sandrigo va di scena il Cicca Day, un’attività che prevede la raccolta dei mozziconi di sigaretta e il loro conferimento negli appositi contenitori posizionati da Soraris in Piazza SS. Filippo e Giacomo a Sandrigo. L’iniziativa si lega alla campagna “Niente mozziconi a terra!” voluta da Soraris per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni verso questo malcostume e contrastare l’abbandono di questi rifiuti nell’ambiente.

L’attività di raccolta dei mozziconi coinvolgerà diverse realtà del territorio, a partire dalle ore 8:30 il Comitato Genitori con alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo G. Zanella daranno il loro contributo raccogliendo i mozziconi nei parcheggi e in alcuni parchi del centro, mentre ai volontari di “Adotta una Via” spetta il compito di coordinare, attraverso dei tutor, i “gruppi di raccolta” suddivisi per aree, in una vera e propria caccia al mozzicone.

"Il paese ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa – commenta il Sindaco Marica Rigon - che ha lo scopo di sensibilizzare al rispetto per l’ambiente che ci circonda, migliorare il decoro dei nostri marciapiedi, piazze e strade e grazie al concorso indetto da Soraris, provare ad aggiudicarsi un contributo di 500 euro da donare alle scuole".

Alle ore 11:00 circa è previsto il conferimento dei mozziconi raccolti in Piazza SS. Filippo e Giacomo con la presenza del Sindaco, del Presidente di Soraris Samuele Zanardello e di alcune associazioni del territorio; il gruppo Alpini di Sandrigo offrirà per l’occasione un momento conviviale. Samuele Zanardello afferma “la partecipazione all'evento Cicca Day conferma la voglia di fare di quei cittadini, anche giovanissimi, che più di altri si impegnano per l'ambiente. Si tratta di persone importanti e insostituibili perché con il loro comportamento mirano a coinvolgere anche altre persone, aumentando così il raggio d'azione dell’iniziativa “Niente mozziconi a terra.”

L’evento è organizzato dalla Consulta delle Associazioni in collaborazione con il Comune di Sandrigo.