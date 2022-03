Sopravissuto ad un agguato in Sud Sudan viene ordinato vescovo di Rumbek

Padre Christian Carlassare, originario di Schio è stato ordinato vescovo della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan. L’ordinazione arriva ad un anno di distanza dal grave attentato in cui rimase ferito. Dopo ben sei operazioni subite alle gambe è rientrato a Rumbek per la cerimonia di ordinazione.

“Il suo impegno missionario e il modo di vivere la fede religiosa lo hanno distinto come figura al servizio del prossimo - ha dichiarato Zaia - Sono certo che Padre Carlassare continuerà nella sua missione, un esempio di fede che diventa un punto di riferimento per tutti noi in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. Nell’esprimere le mie congratulazioni al nuovo vescovo di Rumbek, sono certo di farlo a nome di tutti i Veneti”.

“Dopo una lunga riabilitazione oggi è un giorno di festa e di rinascita personale per la diocesi e per tutta la Chiesa del Sud Sudan, duramente colpita un anno fa da quel tragico evento – prosegue il governatore - Questi gravi fatti che hanno toccato così da vicino la nostra regione ci portano a riflettere e a ricordare chi quotidianamente è al fianco dei più deboli. Oggi un sacerdote figlio di questa terra veneta è il più giovane vescovo italiano nel mondo, e sono convinto che l’esempio del missionario Comboniano votato all’Africa, sarà da stimolo per tuti coloro che quotidianamente dimostrano senso di solidarietà e impegno umanitario. Valori che oggi il Veneto solidale sta esprimendo anche nei confronti della popolazione ucraina”.