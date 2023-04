Chirurgia generale, al San Bassiano una nuova sala domotica e multimediale

Una nuova sala operatoria domotica e multimediale, con tecnologie all’avanguardia, per la Chirurgia Generale dell’ospedale San Bassiano: sarà realizzata entro fine anno, con un investimento di circa 500.000 euro grazie al contributo fondamentale dell’Associazione E.L.I.O.S Onlus. Il progetto è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’Assessore regionale alla Sanità e ai Servizi Socio-Sanitari Manuela Lanzarin, i vertici dell’ULSS 7 Pedemontana e naturalmente i rappresentanti dell’Associazione E.L.I.O.S.

Durante l’incontro sono state illustrate le tante peculiarità della nuova sala operatoria, non solo in termini di dotazioni tecnologiche, ma anche per il concept di realizzazione. La struttura sarà infatti realizzata con un innovativo sistema modulare prefabbricato, studiato per semplificare le operazioni di installazione e garantire allo stesso tempo la massima flessibilità, sia pre- che post-realizzazione. La costruzione modulare prefabbricata permetterà infatti grande libertà architettonica in fase di progettazione, facilitando inoltre la modifica degli spazi in qualsiasi momento e con il minimo sforzo in caso di mutevoli esigenze tecnologiche, trasferimenti o eventuali nuovi orientamenti strategici della struttura.

Il vero cuore del progetto saranno però le dotazioni tecnologiche. Un primo elemento di forte innovazione riguarda gli avanzati sistemi domotici che consentiranno all’equipe chirurgica, con un semplice gesto delle mani, di controllare i parametri delle apparecchiature, richiamare alcune funzionalità e controllare il sistema di illuminazione ambientale. Ad esempio, d’ora in avanti con un semplice gesto i chirurghi anche durante un intervento potranno visualizzare sullo schermo le immagini diagnostiche e i referti del paziente utilizzando comandi touchless (dunque senza necessità di toccare il monitor o tasti fisici). Questo sarà possibile grazie ad una innovativa tecnologia di visualizzazione denominata “Fluid”, basata su uno speciale sensore di movimento posizionato a soffitto di fronte al monitor, che garantisce inoltre la massima rapidità (il sistema è 10 volte ppiù veloce rispetto alla richiesta a voce ad un assistente chirurgico).

Parallelamente, la nuova sala operatoria sarà all’avanguardia anche nella multimedialità, con la possibilità di gestire segnali full HD e 4K con la massima immediatezza per gli operatori, flessibilità e facilità di accesso. Inoltre un sofisticato sistema di telecamere e collegamenti video consentirà di riprendere gli interventi da diverse angolazioni e registrare e\o trasmettere le immagini in diretta in altre sale operatorie del San Bassiano o anche di altri ospedali, direttamente alla sala conferenza dell’ospedale o ancora su dispositivi personali (PC, ma anche smartphone e tablet).