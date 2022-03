Michele Merlo continua a vivere nella musica, Federico Baroni gli dedica "Chilometri"

Michele Merlo avrebbe compiuto 29 anni lo scorso 1° marzo, giorno in cui l'amico Federico Baroni ha deciso di lanciare "Chilometri", brano che ha scritto proprio per ricordare l'amico scomparso prematuramente nel giugno scorso per una grave emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Morte sulla quale è in corso un'indagine.

I due si erano conosciuti all'interno del talent Amici ma il percorso di Federico si interruppe prima del Serale. La loro amicizia continuò nel tempo, i due erano legati da una passione comune: la musica.

Il brano, scritto da Federico Baroni con Raige e prodotto da Riccardo Scirè, è sostenuto dell'associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele Merlo e presieduta dalla famiglia del giovane rosatese. Il videoclip della canzone è stato realizzato in collaborazione con l'associazione e raccoglie una serie di video inediti che ritraggono il giovane cantante in istanti di vita quotidiana.

"Oltre a questa canzone, a queste parole che avrei dovuto dirti prima - scrive Federico Baroni sul suo profilo Instagram pubblicando un estratto del videoclip di Chilometri - ci tenevo a ricordarti con qualcosa che restasse per sempre nel cuore delle persone. Quelle che ti hanno conosciuto da vicino, ma soprattutto le tantissime persone che non hanno avuto modo di conoscerti fino in fondo...Questo video è il mio modo e il nostro modo di ringraziarti davvero per tutto Miki, UN regalo che questa volta ti facciamo noi dopo averne ricevuti mille da te".

Chi è Federico Baroni

Federico Baroni, 29enne riminese, è il busker più seguito d’Italia. Come Michele Merlo ha partecipato ad "X Factor" nel 2016, arrivando ai boot camp e ad "Amici" l'anno seguente.