Attrice, mamma con una (quasi) laurea in Farmacia: chi è la Sara di Zero, la serie tv Netflix

Daniela Scattolin ha prestato il suo volto a Sara, una delle protagoniste di Zero, la serie tv Netflix, tutta italiana, in 8 episodi, nata da un'idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, trasmessa lo scorso anno. Una storia "di strada" che parla di un ragazzo che ha lo straordinario potere di diventare invisibile. Non una storia di fantascienza ma una storia moderna che parla di amicizia, di condivisione e integrazione.

Famiglia e vita privata

Ventisettenne afroitaliana, nata a Vicenza, da papà ghanese e mamma sudafricana. I genitori biologici hanno deciso però di darla in adozione e dopoo un paio d'anni in affido, è entrata a far parte di una famiglia veneta: mamma neurologa e papà ingegnere con i quali ha vissuto a Scorzè, nel Veneziano.

Laurenda in Farmacia, all'università di Padova, è sempre stata appassionata dalla recitazione e proprio mentre stava frequentando due corsi tra Roma e Padova è arrivata la "chiamata" per Zero.

La nascita di Adéle

Ma non è tutto, il set di Zero le ha fatto incontrare Haroun Milesi Fall (che nella serie è Sharif), attore di origini senegalesi. É bastato uno scambio di sguardi e tra i due è nata un'intesa tale che il 18 maggio dello scorso anno li ha portati ad essere genitori della piccola Adéle. La neo famiglia vive ora a Torino e si divide tra pannolini e set cinematografici.