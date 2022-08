Centro civico di via Colombo, gli anziani realizzano un murale

Al centro civico di via Colombo al Villaggio del Sole un grande murale affresca da qualche settimana la parete esterna del caminetto, riproducendo alpini intenti a cucinare alla griglia e anziani seduti a tavola in una giornata di festa. Lo ha realizzato in acrilico traspirante il gruppo La bottega dei senior che, sotto la guida del maestro Vico Calabrò, si cimenta nella pittura nell'ambito delle attività del centro gestito dall'associazione Senior Veneto. Il soggetto è stato scelto per ringraziare gli alpini che spesso animano le attività della struttura e del quartiere.

Nei giorni scorsi il sindaco ha fatto visita agli artisti senior con i consiglieri comunali che hanno seguito l'iniziativa.

«È bello vedere come questi nostri anziani - dichiara il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco - abbiano saputo superare i giorni di solitudine della pandemia, tornando ad incontrarsi e a dedicarsi ad iniziative di volontariato che abbelliscono gli spazi della comunità».

Il murale è stato realizzato dopo che il comune ha bonificato la facciata dell'edificio dalle infiltrazioni di umidità con una spesa di 10 mila euro. Nuovi interventi sono in programma per bonificare le altre pareti su cui gli artisti del centro anziani si potranno cimentare ancora nell'arte dei murales.