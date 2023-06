Cento rocker sul palco per la salute dei più piccoli

«The hundred that rocks» ovvero il centinaio che scuote, con un evidente riferimento al genere musicale contemporaneo, è il titolo scelto per un concerto di beneficenza che domani 18 giugno è in cartellone presso gli impianti sportivi di via Filzi 68 a Quinto Vicentino. L'evento, che può contare sul patrocinio dell'amministrazione comunale quintese è stato organizzato da Artesuono, una scuola di musica con base a Bolzano Vicentino molto nota nel comprensorio.

LA PECULIARITÀ E LA LOCANDINA

Ma qual è la peculiarità dell'evento che peraltro è già in loandina? Come del resto è indicato nel titolo saranno ben cento i musicisti che all'unisono si esibiranno al comunale di via Filzi: i quali durante la loro performance saranno affiancati dal direttore d'orchestra Giovanni Frison che da giorni, come si può evincere dalla pagina Facebook della scuola, si sta cimentando con una serie di prove proprio in vista del debutto di domani sera.

LE DONAZIONI

C'è poi il versante della beneficenza. Le donazioni raccolte, (l'ingresso è ad offerta libera) saranno devolute alla onlus berica «Vicenza for children». La quale in questi anni, tra le altre, in diretta sinergia con l'Ulss 8 berica ha dato concretezza a «due importanti proposte». Si tratta del «Progetto bridge» e del progetto «Vicenza ospitale». Il primo «offre sostegno psicologico individuale, di gruppo e percorsi di mutuo aiuto nonché di auto-aiuto, che rafforzano legami di vicinanza e di supporto reciproco favorendo la collaborazione tra agenzie formali di prevenzione e cura e mondo del volontariato». Il secondo, che peraltro è pure già operativo, ha come obiettivo quello di rendere disponibile un appartamento in piazza Marconi nella città palladiana che funga da «struttura per ospitare i genitori di bambini ricoverati all'ospedale San Bortolo di Vicenza». Detto in altre parole, spiegano gli organizzatori, si tratta di ambiti di intervento che sono «già divenuti realtà».

LA GENESI

Epperò, ad ogni buon conto come è nata l'idea di un concerto del genere concepito per supportare la onlus berica? «La genesi va ricercata in una intuizione di Andrea Basso, di Nicola Cherobin, di Leonardo Peretto nonché del sottoscritto» fa sapere Basilio Meneghini titolare di Artesuono fondata e fatta crescere «per quindici anni» per l'appunto assieme a Basso, Cherobin e Peretto.

L'iniziativa ribattezzata «The100thatrocks» era partita in sordina «e penso che inizialmente pochi ci credessero sul serio vista la sua complessità sia sul piano artistico che logistico. Tuttavia - rimarca il fondatore - grazie alla fiducia ed alla perseveranza di tanti musicisti siamo riusciti a realizzare questo sogno. Debbo un grazie particolare al direttore d'orchestra Frison che ha avuto un ruolo centrale. Allo stesso modo debbo ringraziare i volontari per l'aiuto prezioso che ci stanno fornendo. L'anno scorso nell'ambito di una iniziativa molto simile - conclude Meneghini - siamo riusciti a raccogliere 2500 euro che abbiamo immediatamente consegnato a Vicenza for children».