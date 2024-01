L'ex sindaco Sandri compie 100 anni

Il 21 dicembre scorso ha compiuto 100 anni Mariano Sandri, sindaco di Creazzo dal 1970 al 1975

Molto amico di Mariano Rumor, durante i suoi anni da primo cittadino, il paese cambiò volto: fu istituito il servizio bus con il capoluogo, fu ampliata o costruite ex novo alcune scuole, fu inaugurato il palazzetto dello sport comunale.

Ricorda sempre con piacere quando Mariano Rumor, allora capo del governo, venne a casa sua, fermandosi a pranzo per gustare un buon piatto di poenta e osei. Terminato il mandato da primo cittadino, Sandri fu giudice conciliatore. Il suo polo di riferimento rimane oggi la famiglia e continua l’abitudine quotidiana, in compagnia dei figli, di andare a bere un caffè in piazza.

L'ex sindaco ha tagliato il traguardo dei 100, festeggiato dai figli, dai nipoti e dalla sua numerosa famiglia.