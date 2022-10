Censimento della popolazione e delle abitazioni, la nuova campagna coinvolge 2200 famiglie

Ha preso il via in questi giorni la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che dal 2018 ha cadenza annuale e non più decennale, e coinvolge solo un campione rappresentativo di famiglie.

Gli 11 rilevatori incaricati dal Comune di Vicenza hanno cominciato a percorrere le aree a loro assegnate e a lasciare gli avvisi alle famiglie coinvolte a campione.

Quest’anno i nuclei familiari del Comune di Vicenza chiamati a partecipare alla rilevazione sono circa 2200, di cui almeno 620 residenti presso i 208 indirizzi coinvolti nella rilevazione assistita da un rilevatore o in ufficio statistica (rilevazione areale) e 1583 selezionati per rispondere ad un questionario online (rilevazione da lista).

“Invito le famiglie individuate dall’Istat per il censimento 2022 – dichiara l’assessore con delega all’ufficio statistica Valeria Porelli - a collaborare alla rilevazione che, oltre ad essere un obbligo di legge, consente di delineare le principali caratteristiche dei nuclei familiari e di tarare di conseguenza i servizi alla popolazione alla luce delle profonde trasformazioni in atto. Grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso le rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative, peraltro, l’Istat è in grado non solo di restituire informazioni tempestive e rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi dell’operazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. I pochi nuclei familiari coinvolti nella rilevazione a casa, inoltre, possono preventivamente verificare l’identità del rilevatore rivolgendosi all’ufficio statistica del Comune prima di concordare l’appuntamento per la compilazione del questionario”.

Alla rilevazione areale, quindi, in città partecipano le circa 620 famiglie residenti presso i 208 indirizzi indicati dall’Istat. In questi giorni gli 11 rilevatori stanno informando gli interessati con una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione coinvolta e con una lettera non nominativa nella cassetta della posta. Successivamente, fino al 17 novembre, le famiglie saranno contattate dai rilevatori per la rilevazione della lista degli occupanti dell’alloggio e per presentare le diverse modalità di compilazione del questionario che potrà avvenire sul tablet dell’incaricato, con o senza la sua assistenza, o all’ufficio statistica del Comune, in autonomia o con il supporto di un operatore.

Telefonando allo 0444/221055 sarà possibile verificare l’identità del rilevatore.

Alla rilevazione da lista partecipano altre 1583 famiglie, selezionate casualmente dall’Istat tra le famiglie iscritte in anagrafe comunale: queste “famiglie campione” hanno ricevuto una comunicazione dall’Istat, che riporta le credenziali di accesso per compilare autonomamente entro il 12 dicembre un questionario online.

Le famiglie che non vogliono o non sono in grado di compilare il questionario online possono contattare l’ufficio statistica comunale per essere assistiti nella compilazione.

A partire dal 7 novembre le famiglie che non hanno ancora risposto saranno sollecitate dall’Istat, contattate dal Comune o riceveranno la visita di un rilevatore.

Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Partecipare al censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.