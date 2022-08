Per la pace e per l’ambiente: la Cerimonia 2022 del Sacrario di Cima Grappa

Parterre internazionale, dopo gli anni della pandemia, per la cerimonia al Sacrario di Cima Grappa, in programma domenica 7 agosto 2022, con il ritorno in presenza delle delegazioni italiana e dei Paesi che facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico. La cerimonia di commemorazione dei caduti della Grande Guerra di entrambi i fronti, italiano e austroungarico (che in oltre 23.000 riposano l’uno accanto all’altro in una dimensione di pace e di fratellanza tra i popoli d’Europa) e delle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista della Seconda Guerra Mondiale, racchiude in sé molteplici significati.



Quest’anno l’attenzione è tutta dedicata alla Bellezza, argine di senso contro le guerre tra gli uomini e contro i nemici dell’ambiente. Quel che sta accadendo in Ucraina e all’ecosistema impone infatti una presa di coscienza collettiva che rende quantomai attuali le parole dell’atto costitutivo dell’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi nel 1946, in un’Europa ancora fumante degli strazi della seconda guerra mondiale: “Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace”.

“Da Cima Grappa (i cui massi sono stati portati come ancoraggio di tradizione e di speranza in tutto il mondo, dall’Italia all’Australia, al continente americano) si leva un appello universale per sconfiggere insieme i grandi nemici del nostro tempo: a partire dalle ingiurie contro il nostro pianeta, alla base dei cambiamenti climatici che portano con sé disastri ambientali, depauperamento del suolo e dei mari, migrazioni globali, guerre, carestie, vecchie e nuove malattie. Da prima linea in difesa dei valori di libertà e identità nelle due guerre, il Monte Grappa vuole essere oggi la trincea contro i nemici del nostro ambiente, incarnando anche laicamente i messaggi universali di Papa Francesco espressi nelle Lettere Encicliche ‘Laudato sì’ e ‘Fratelli tutti’ “ evidenzia il Sindaco di Pieve del Grappa e Presidente del Comitato organizzatore, Annalisa Rampin. “Il sistema di gallerie e di trincee che oggi assieme ai sentieri, al parapendio e alle malghe è un richiamo turistico in Italia e all’estero – prosegue la Presidente Rampin -, ha rappresentato la soluzione strategica per la vittoria nella Grande Guerra. E’ il simbolo della pace e della costruzione dell’Europa come risposta alle disuguaglianze, ai particolarismi e alla guerra, particolarmente significativo in questa estate che sente risuonare le armi nel cuore del nostro Continente. Nel tempo il Sacrario e l’intero massiccio sono diventati il laboratorio della più felice armonia tra l’uomo e l’ambiente, vedendo peraltro riconosciuta questa peculiarità da parte dell’Unesco come Riserva di Biosfera a settembre del 2021”.