Cavalcaferrovia via Battaglia, apertura rinviata

"Non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale in merito alla possibilità di transitare sul cavalcaferrovia di via Battaglia". A dichiararlo è il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, dopo essersi confrontato sulla questione con Provincia di Vicenza, Rfi e Iricav 2 in un incontro richiesto con urgenza proprio dal primo cittadino. "Nonostante i nostri continui solleciti - sottolinea il primo cittadino - non c'è ancora la certezza sull'effettiva data di riapertura al traffico del nuovo manufatto".

"La scorsa settimana - continua - il consorzio che si sta occupando della realizzazione dell'AV/AC Verona-Vicenza aveva annunciato la fine lavori per sabato 10 giugno, ipotizzando la riapertura al traffico del viadotto nel giro di pochi giorni. Così non è: attualmente i documenti relativi al collaudo non sono ancora stati ultimati. Non è dunque possibile stabilire una data certa. Dovrebbe essere imminente, ma di sicuro non sarà domani".

"Ritengo sia un'assurdità che un'opera pronta non venga utilizzata - conclude - A maggior ragione in via Battaglia dove l'apertura del cavalcaferrovia andrebbe finalmente a risolvere una pesante situazione di criticità per il traffico che si protrae da oltre un anno. La nostra amministrazione comunale, e con noi i cittadini, è stanca di dover tollerare continui rinvii. Abbiamo atteso fin troppo tempo: ora l'apertura deve essere effettuata il prima possibile.