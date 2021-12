Rete No Green pass, nasce la cassa mutua di sostegno

Un gruppo di insegnanti della rete no green pass di Vicenza assieme ad un gruppo di attivisti, una quarantina in totale si sono trovati ieri pomeriggio in piazza Matteotti a Vicenza davanti a palazzo Chiericati. Oltre che protestare per le recenti disposizioni governative (a partire dal cosiddetto Green pass rafforzato) in materia di contrasto del coronavirus definite controproducenti e lesive delle libertà individuali e collettive i manifestanti oltre al presidio hanno dato vita ad un'altra iniziativa. Si tratta di una cassa di mutua assistenza per dare supporto e conforto anche a partire dal periodo natalizio, nei confronti di quelle persone che hanno deciso di non vaccinarsi o comunque di non dovere sottostare alle condizioni stringenti necessarie per avere il green pass. «Per noi si tratta di una sorta di ricatto che non possiamo accettare» fa sapere ai microfoni di Vicenzatoday.it Nicola Amoruso che insegna matematica e fisica all'istituto Fogazzaro di Vicenza. e che così descrive le norme distillate in questi mesi a palazzo Chigi. Ma c'è di più. Ieri la rete dei docenti che da tempo contestano le scelte del governo in materia di contenimento del Covid-19 ha anche diffuso un breve vademecum scritto nel quale sono indicati esattamente, per tutti coloro che sono interessati, i passi da compiere per aiutare le famiglie in difficoltà.

