Ulss e doppie prebende: «Una pacchia nella terra di Zaia»

É a una svolta l'inchiesta per presunto danno erariale della Guardia di finanza a carico del vicentino Giampaolo Stopazzolo per l'indebito carico di indennità (pensione più emolumento) percepito come direttore generale della sanità potentina. La procura della corte dei conti della Basilicata che col sostituto procuratore Giulio Stolfi, coordina le stesse indagini, ha inviato a Stopazzolo un formale invito a dedurre rispetto ad un nocumento per le casse pubbliche valutato in «51mila euro». Lo stesso invito a dedurre è stato recapitato a due figure chiave della vicenda. Si tratta del ravennate Michele Busciolano (capo di gabinetto del presidente della giunta regionale lucana Vito Bardi) nonché del romano Antonio Ferrara, all'epoca dei fatti avvocato presso l'Ufficio legislativo della giunta lucana, professionista cui la stessa avrebbe fatto riferimento per delineare i contorni giuridici proprio del caso Stopazzolo. Quest'ultimo sta facendo già facendo discutere la politica potentina e non solo dopo le rivelazioni del quotidiano «la Nuova del Sud» che oggi 17 aprile all'argomento ha dedicato uno speciale in pagina 2. La svolta nelle indagini potrebbe avere conseguenze anche nel Veneto dove una condotta simile a quella della azienda sanitaria lucana era stata ascritta anche ad alcune Ulss fra Venezia, Treviso, Padova e Vicenza.

CORSIVO AL VETRIOLO

«A distanza di dodici mesi - si legge nel corsivo firmato da Nino Grasso sul quotidiano lucano - la questione è tornata di attualità, non solo perché nel frattempo la Guardia di finanza ha concluso le indagini condotte su incarico della magistratura contabile lucana, quanto soprattutto per il cosiddetto invito a dedurre (una sorta di avviso di conclusione delle indagini) fatto notificare in questi giorni dalla Procura della Corte dei Conti di Basilicata, guidata dal dottore Vittorio Raeli, alle tre persone chiamate a rispondere di un danno erariale di 51 mila euro». I nomi sono giustappunto quelli di Busciolano, Ferrara e Stopazzolo.

Busciolano è l'unico dei tre invitati a dedurre «ancora in attività nelle stanze di via Verrastro e dintorni, dopo la recente defenestrazione» dell'avvocato Ferrara «dall'Ufficio legislativo della giunta» e il ritorno a casa, già a fine giugno dello scorso anno, deciso dal dottore Stopazzolo che aveva maturato in autonomia la scelta di dimettersi il 24 maggio del 2022 dopo che il caso deflagrò sui media veneti e anche su quelli nazionali.

DANNO ERARIALE: LE CIFRE IN BALLO

E ancora, Grasso nella sua analisi spiega che «il danno erariale quantificato... può apparire... di importo contenuto...» ossia «51 mila euro. Che è poi la cifra «materialmente erogata dall'Azienda sanitaria di Potenza a Stopazzolo per i quattro mesi... da marzo a giugno 2022» in cui il manager pubblico berico «ha cumulato pensione e stipendio». Epperò, scrive l'autore del corsivo, il danno erariale «sarebbe stato ovviamente molto più corposo... quasi 550mila euro in tre anni» se non fosse stata pubblicata l'inchiesta giornalistica de La nuova a cui per la verità si sono «immediatamente affiancate... voci autorevoli del mondo sindacale lucano, a partire dalla segretaria generale della Fp-Cgil, Giuliana Scarano».

UN PARALLELISMO IMBARAZZANTE

Ad ogni modo c'è un passaggio dell'analisi di Grasso che ha una attinenza diretta con i cascami nel Nordest del caso lucano, visto che il sindacato Cub aveva accusato alcune Ulss venete di praticare il cosiddetto metodo Stopazzolo pur in difformità al dettato della norma vigente. Il sindacato di base infatti (ne parla Vicenzatoday.it del 23 giugno dell'anno passato mise nero su bianco un vero e proprio esposto «alle fiamme gialle».

Nel quale aveva puntato l'indice sull'allora direttore dell'Azienda ospedaliera di Padova dottore Giuseppe Dal Ben, sull'allora direttore dell'Ulss 2 Treviso dottore Francesco Benazzi, sull'allora direttore dell'Ulss 3 Serenissima in Venezia dottor Edgardo Contato, sull'allora direttrice dell'Ulss 8 Berica di Vicenza dottoressa Giuseppina Bonavina, sull'allora direttore della Fondazione Scuola di sanità pubblica di Padova dottore Francesco Cobello. Lo stesso dicasi per l'allora direttore generale della sanità della Regione Veneto ossia il dottore Luciano Flor. Sempre il sindacato Cub, sullo stesso solco, aveva acceso i fari sulla casa di riposo berica Ipab Salvi.

PALAZZO BALBI E IL PARERE MINISTERIALE

Durante le settimane successive Angela Pederiva su Il Gazzettino diede conto di un parere del Ministero della pubblica amministrazione che permetterebbe il cosiddetto cumulo. «La normativa che disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie - così precisava palazzo Balbi - ha carattere di specialità rispetto ai limiti posti dalla disciplina di carattere generale».

Tanto che lo stesso servizio dava conto del fatto di come i dirigenti veneti, che asserivano di avere temporaneamente avevano sospeso la percezione dello stipendio, in ossequio a quella novità avessero ripreso la loro routine retributiva. Quel parere venne subito additato dalla Cub come «illogico e campato per aria» anche perché «un parere ministeriale non può ergersi ad atto di interpretazione autentica di una norma che spetta solo alle Camere».

FATTO «GRAVE»

Adesso però sarebbe la Corte dei conti lucana, seppur indirettamente, a considerare ininfluente quel parere. Proprio in considerazione del fatto che il procedimento per presunto danno erariale (procedimento che non è di natura penale bensì civilistica), dove le cifre in ballo sono di peso assai minore rispetto al Veneto, è invece proseguito senza scossoni. Ma c'è di più. Nell'invito a dedurre vergato dal sostituto procuratore Stolfi a pagina 8 viene messo sotto una cattiva luce il fatto, definito «grave», per cui l'amministrazione lucana al posto di chiedere un parere preventivo alla stessa Corte dei Conti che per legge è il primo soggetto da interpellare in casi del genere pure in sede preliminare, si peritasse di chiedere un parere al Ministero della pubblica amministrazione. Lo stesso ministero cui, secondo Il Gazzettino, si era rivolto anche palazzo Balbi ossia la Regione Veneto.

«UNA PACCHIA NELLA TERRA DEL GOVERNATORE ZAIA»

Peraltro in questo contesto pesano come pietre le parole di Grasso che su La Nuova del sud argomenta così il suo punto di vista: «Ci riferiamo al caso del direttore generale della Azienda sanitaria di Potenza, Giampaolo Stopazzolo, giunto dal Veneto in Basilicata, dopo essersi dimesso volontariamente dalla Ulss 8 Berica di Vicenza, con la prospettiva di cumulare per l'intera durata triennale dell'incarico conferitogli dalla giunta Bardi, sia la pensione anticipata di dirigente medico nel frattempo maturata al Nord, sia lo stipendio di oltre dodicimila euro lordi mensili da incassare al Sud, in veste di direttore generale della azienda sanitaria potentina. Una pacchia. Che a quanto pare nella terra del governatore veneto Luca Zaia non è affatto una novità».