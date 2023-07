Dengue, un caso a Recoaro: "Rischio di contagio pressoché nullo"

Attivato un protocollo preventivo per la febbre dengue a Recoaro. A comunicarlo è il Comune di Recoaro Terme che, dopo il riscontro da parte dell'Ulss 8 Berica di un caso di positività, precisa: "Il rischio di contagio è ritenuto pressoché nullo, ma ai fini di prevenzione è prevista un'attività di disinfezione in un raggio di 200 m dalla residenza del soggetto risultato positivo". Le zone coinvolte sono: via Maglio, via Obante (parte), via Bruni (parte), via Mattinale, via Giara, via Bersagliere, via Griffani (parte), via Tecchie, Località Laite, via Sartore, via Alpino, Contrada Zini (parte).

Nelle giornate tra sabato 29 e lunedì 31 luglio 2023 sono previste le attività di trattamento anti larvale dalle ore 9.00 del 29/07 nei ristagni d'acqua su strade pubbliche e aree private entro la zona di intervento e dalle 19.00 di sabato 29/07, domenica 30/07 e lunedì 31/07 trattamento anti zanzare con atomizzatore.

Il Comune raccomanda in questo caso di: rimanere al chiuso durante il trattamento, chiudendo porte, finestre ed eventuali impianti con ricambio d'aria dall'esterno; tenere al chiuso eventuali animali domestici; coprire con teli eventuali orti e colture; non esporre il bucato; non accedere e sostare nell'area interessata durante il trattamento; accedere alle aree verdi trattate dopo almeno 3-4 ore. Una volta concluso il trattamento si raccomanda di procedere alla pulizia con acqua e sapone delle superfici di mobili, giochi per bambini, suppellettili lasciati all'esterno durante il trattamento. In caso di contatto con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.