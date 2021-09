I formaggi vicentini trionfano a Caseus Veneti

La tradizione casearia vicentina conquista i palati di Caseus Veneti, su oltre 400 formaggi in gara 13 hanno ricevuto la medaglia d’oro tra le categorie del concorso regionale, a far da portabandiera l’Asiago Dop che ha ottenuto i massimi riconoscimenti anche tra la giuria popolare (circa 20 visitatori) che hanno definito come più meritevole, nella categoria dei formaggi freschi Dop, proprio l’Asiago prodotto dal caseificio Brazzale spa di Vicenza.

Stesso responso per la giuria aurea (una ventina tra giornalisti, blogger e chef) e, sempre l’Asiago Dop, ha trionfato grazie alla maestria di Nicola Rizzetto del locale Dai Tosi di Thiene che ha creato il panino più voltato dai giudici del Primo concorso del Panino Veneto Dop. Lo stesso vale per la Fattoria Sermondi, sempre di Vicenza, premiata da entrambe le giurie come il miglior formaggio aromatizzato tra erbe, fieno e spezie. Sempre vicentino il miglior formaggio della categoria formaggi vari.

Un pubblico ordinato ha affollato fin dalle prime ore di domenica il parco di Villa Contrini, praticamente sold out ancora prima del taglio del nastro tutti gli appuntamenti di degustazione, in mostra un vero e proprio ventaglio di alternative e specialità che partono dal comune denominatore formato da latte, caglio e sale e che si arricchiscono di tecniche di produzione, posizione geografica, stagionature e affinamento.

Apprezzatissimi i cooking show, dove alle ricette dei 7 chef veneti sono stati abbinati i cocktail miscelati a base di Asolo prosecco Docg realizzati da Samuele Ambrosi, indiscusso successo anche per le degustazioni di Pizza con i formaggi Dop, 7 appuntamenti che hanno visto come partner il Prosecco Doc. Ben 24 i concorrenti del primo concorso Panino veneto Dop dove in base alla provincia di provenienza veniva assegnato un formaggio Dop da valorizzare.



Formaggi di qualità, dunque, come comune denominatore di quella che ormai è a tutti gli effetti una vera e propria fiera di settore impreziosita per la prima volta anche da 2 convegni, il primo internazionale rivolta al comparto, il secondo destinato invece ai consumatori, eventi che facilmente verranno riproposti visto l’interesse riscontrato.

“La produzione di formaggi del Veneto è trainata dalle grandi denominazioni ma ci sono tantissime piccole produzioni che sono fondamentali per la nostra Regione - afferma il presidente di Aprolav, Terenzio Borga - il comparto del latte sta attraversando un periodo difficilissimo i prezzi sono gli stessi dei 20 anni fa è un settore che va tutelato, ieri abbiamo ospitato produttori tedeschi, francesi, ungheresi e inglesi, rimangono tutti a bocca aperta quando raccontiamo il modo in cui operano i nostri produttori di latte, è un tesoro da salvaguardare”.

IL COMPARTO IN NUMERI

Il Veneto detiene circa il 10% di produzione di latte nazionale (25.117 in Italia le aziende produttrici di latte di cui 2.528 sono venete (erano 2.664 nel 2019), 12.629.830 le tonnellate il latte prodotto in Italia nel 2020 - 1.200.346 le tonnellate di latte prodotte dal Veneto nel 2020). 4.073.600 FORME DOP PRODOTTE IN VENETO NEL 2020: 1.612.142 Asiago Dop, 517.423 Casatella Trevigiana Dop, 756.119 Grana Padano Dop, 423.521 Montasio Dop, 115.855 Monte Veronese Dop, 362.702 Piave Dop, 285.838 Provolone Valpadana Dop.

Le produzioni Dop della Regione Veneto hanno utilizzato nel 2020 682.758 tonnellate di latte, il 50% della produzione regionale.



