Case popolari, illegittima la legge del Veneto: niente priorità ai residenti

La residenza in Veneto da almeno cinque anni (anche non consecutivi) come requisito fondamentale per l'accesso alle graduatorie regionali delle case popolari è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi dal tribunale di Padova sul contenzioso contro la stessa Regione e il Comune di Venezia da parte di tre cittadini extracomunitari supportati dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, Razzismo Stop e Sunia.

La riforma dell'Edilizia residenziale pubblica approvata nel 2017 viola, secondo i giudici, i principi di ragionevolezza ed eguaglianza. I tre cittadini stranieri finiti in tribunale, nel 2022, erano stati esclusi dal bando di Venezia in quanto non avevano maturato i cinque anni di residenza in Veneto. Per la Consulta però «il diritto all'abitazione è un diritto sociale inviolabile che deve coniugarsi con il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza». Di conseguenza il requisito dei cinque anni è stato dichiarato illegittimo e rimosso. Resta fermo il requisito della residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.

Luca Zaia prende atto della sentenza, ma non la condivide, come si legge in una nota ufficiale pubblicata lunedì 22 aprile: «Abbiamo scelto di premiare chi, cittadino italiano o cittadino straniero non fa differenza, nella nostra terra ha un progetto di vita. Penso che la nostra norma non sia affatto una legge che esclude, tutt'altro: è stata voluta per favorire inclusione e senso di comunità. L'abbiamo pensata per chi vuole stabilirsi in Veneto con la propria famiglia, avviare un percorso di vita, iniziare un'attività lavorativa, mandare i propri figli nelle nostre scuole con la prospettiva di mettere radici. Non per chi arriva oggi e pretende gli stessi diritti chi risiede in Veneto da tempo, contribuendo anno dopo anno alla società e all'economia».