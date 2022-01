Covid-19, sei positivi a villa Serena

Alla casa di riposo Villa serena di Valdagno ci sono sei ospiti, tutti vaccinati, risultati positivi al test del Covid-19. Da oggi 18 gennaio quindi le visite per i familiari sono in parte sospese a data da destinarsi mentre l'Ipab della città lessina «ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti da norme e regolamenti». Più nel dettaglio la direzione della struttura ha deciso di isolare il solo blocco colpito dal contagio ossia il nucleo Alzheimer: si tratta del primo piano del nuovo edificio mentre nel resto della struttura invece gli incontri coi familiari proseguono come da calendario come proseguono le attività di screening. «Tuttavia gli operatori di Villa Serena sono allo stremo. Soprattutto adesso che con sei ospiti contagiati bisognerà mettere in campo tutti protocolli di sicurezza previsti. La situazione - spiega Federico Martelletto, responsabile per il Vicentino del settore Sanità per il sindacato di base Usb - sta diventando davvero insostenibile. C'è un contratto nazionale che prevede paghe da fame e la Regione Veneto ben si guarda dall'integrare lo stipendio degli operatori. I quali quando possono fuggono verso il settore ospedaliero che paga qualcosa, e sottolineo qualcosa, in più. Oggi questa situazione - attacca Martelletto - non è più sostenibile. Servono più operatori e vanno pagati molto di più». Ma più nel dettaglio in questo momento quale è il punto di vista della direzione? Chi scrive ha interpellato gli uffici per avere una risposta in questo senso ma, almeno per il momento, non è giunto alcun commento.