Casa di Riposo di Montebello: l’Istituto festeggia il compleanno dell’ultracentenaria ospite Rosina Spigolon

Giornata dedicata ad un compleanno speciale quella di ieri a Montebello Vicentino, il 103° di Rosina Spigolon, arzilla ospite della Casa di Riposo S.G. Battista. Alla presenza del sindaco Dino Magnabosco, dell’assessore di Creazzo, comune di residenza della festeggiata, Cinzia Maraschin e del Presidente Fabio Nicoletti, Rosina ha ricevuto i regali e soprattutto le felicitazioni per il traguardo raggiunto.

Nata il 28 dicembre del 1920, ha lavorato come domestica ed è stata sposata per 44 anni con Romeo Padovan. Ha conosciuto la tragedia della guerra e sia il padre che un fratello non sono mai tornati. Dai 16 anni ha iniziato ad andare a ballare alle sagre del paese ed in una di queste occasioni ha conosciuto il marito. Si è sposata a 30 anni in Francia (il marito aveva 40 anni). Sono stati Oltralpe per 20 anni perché il marito vi lavorava come elettricista. Rosina torna a Vicenza quando il coniuge si ammala e, in poco tempo, viene a mancare.

Anche Rosina aveva i suoi sogni nel cassetto: diventare cantante lirica, parrucchiera o sarta per abiti da matrimonio. “La storia di Rosina e la sua lucidità nel raccontarla” - ha dichiarato il sindaco di Montebello, Dino Magnabosco - “è un punto di riferimento che ci ricorda i sacrifici e l’impegno che la sua generazione ha dovuto affrontare tra guerre, emigrazione e ricostruzione. Era un’altra Italia, migliore di questa, che non dobbiamo dimenticare” “Raggiungere i 103 anni non è solo una festa per la nostra ospite” - conclude il Presidente della Casa di Riposo , Fabio Nicoletti - “ma è un intenso momento di gioia per tutti gli altri anziani che sono qui con noi, per il personale e per le famiglie”.